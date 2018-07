Tradegate-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

1,15 Euro +0,00% (02.07.2018, 14:58)



TSE-V-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

CAD 1,75 +0,00% (29.06.2018)



ISIN Atlantic Gold-Aktie:

CA04854Q1019



WKN Atlantic Gold-Aktie:

A12AEZ



Ticker-Symbol Atlantic Gold-Aktie Deutschland:

Q9I



TSE-V-Ticker-Symbol Atlantic Gold-Aktie:

AGB



Kurzprofil Atlantic Gold Corp.:



Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Goldminen. (02.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Atlantic Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Rahul Paul von Canaccord Genuity seine Empfehlung die Aktien des Goldminen-Betreibers Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) spekulativ zu kaufen.Atlantic Gold Inc. habe ermutigende Bohrergebnisse hinsichtlich de Corridor Regional Programms bekannt gegeben. 149 Prospect habe das Potenzial für ein wirtschaftlich nutzbares Vorkommen. Allerdings seien zusätzliche Bohrungen notwendig, um mehr über das tatsächliche Potenzial sagen zu können.Nach den Kursrückgängen biete die Atlantic Gold-Aktie Anlegern ein attraktives Einstiegsniveau. Der aktuelle 18%ige Abschlag auf Kurs/NAV-Basis gegenüber der Per Group könnte sich zu einer Prämie wandeln, so die Einschätzung des Analysten Rahul Paul.In ihrer Atlantic Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 3,50 CAD.Börsenplätze Atlantic Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:1,16 Euro +7,41% (02.07.2018, 08:02)