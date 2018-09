Die Anleger seien auch durch die vorerst moderate Antwort Chinas beruhigt worden, denn die Verhängung neuer Zölle auf US-Importprodukte beschränke sich vorerst auf einen Gesamtwert von 60 Milliarden US-Dollar und Premierminister Li Keqiang habe darauf hingewiesen, dass das Land den Yuan nicht in einen "Abwertungswettlauf" schicken werde, um die neuen US-Zölle auszugleichen. Die Märkte hätten überdies die Verringerung der Zölle begrüßt, die China auf die Importe seiner wichtigsten Partner (außer den USA) erhebe.



Dies seien zahlreiche Aspekte, die für eine starke Erholung der Märkte insbesondere bei Schwellenländeraktien gesorgt hätten. So habe der chinesische FTSE China 50 Index in der Woche um mehr als 6% zugelegt. Es bestünden jedoch weiterhin zwei Unsicherheiten für die Märkte: Einerseits könnte nach der Einführung dieser neuen Zölle das anberaumte Treffen zwischen Steven Mnuchin, dem US-Finanzminister, und Liu He, dem chinesischen Vize-Premierminister, nun abgesagt werden. Das Stattfinden eines solchen Treffens wäre jedoch ein deutliches Symbol, das auf konstruktive Verhandlungen zwischen beiden Ländern hoffen ließe.



Andererseits habe Donald Trump bei der Ankündigung der neuen Zölle weitere Drohungen ausgesprochen, in denen er bekräftigt habe, dass die USA unverzüglich "Phase 3" einleiten würden, falls China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen sollte, die die US-Landwirtschaft oder sonstige Branchen benachteiligen würden. Mit anderen Worten: Die USA würden weitere Zölle auf bisher noch nicht betroffene chinesische Importe im Wert von 267 Milliarden Dollar erheben.



Die Beseitigung dieser beiden Unsicherheiten würde ein kurzes Zeitfenster von einigen Monaten öffnen, das es den Anlegern erlauben würde, sich wieder auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren, und den Märkten die Möglichkeit gebe, eventuelle Neuverteilungen bei Anlagestil und Asset-Klassen vorzunehmen. (25.09.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "S&P 500 HITS ALL-TIME HIGH Congratulations USA!" Mit diesem Tweet würdigte Donald Trump das neue Allzeithoch des Leitindex der US-Börse in einer Woche, die mit Nachrichten zum Handelskrieg gefüllt war, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager La Financière de L'Echiquier.Der US-Präsident habe am vergangenen Montag weitere Zölle in Höhe von 10% auf chinesische Importprodukte im Wert von 200 Milliarden US-Dollar angekündigt, die am 24. September in Kraft getreten seien. Zudem habe das Weiße Haus erklärt, dass die Zölle am 1. Januar 2019 von 10% auf 25% erhöht werden sollten, falls die Verhandlungen mit China wider Erwarten ergebnislos bleiben würden. An sich hätte diese Nachricht sehr schlecht aufgenommen werden können, aber die Märkte hätten sie positiv ausgelegt. Zum einen hätten viele bereits sofort Zölle von 25% befürchtet, sodass ein Satz von 10% moderat erschienen sei. Des Weiteren verschaffe der Stichtag 1. Januar 2019 eine kleine Atempause: Vor diesem Datum dürften keine größeren Ankündigungen mehr kommen und die nächsten Monate könnten daher voll und ganz den Verhandlungen gewidmet werden.