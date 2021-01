Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (12.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca habe eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) beantragt. Die Bewertung des Vakzins werde "in einem beschleunigten Zeitrahmen" erfolgen, habe die EMA am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe die Ankündigung als gute Nachricht begrüßt. Die EMA werde die Sicherheit und Wirksamkeit beurteilen. "Sobald der Impfstoff eine positive wissenschaftliche Beurteilung erhält, werden wir mit vollem Tempo daran arbeiten, die Nutzung in Europa zuzulassen", habe von der Leyen am Dienstag auf Twitter geschrieben.Der Konzern habe das Vakzin gemeinsam mit der renommierten Universität Oxford entwickelt. Anders als die Impfstoffe der Mainzer Firma BioNTech und des Pharmakonzerns Pfizer sowie der US-Firma Moderna gehöre das britisch-schwedische Präparat nicht zu den sogenannten mRNA-Impfstoffen. Die Europäische Union habe bereits Hunderte Millionen Dosen bei AstraZeneca bestellt. Insgesamt seien weltweit schon Milliarden Dosen dort in Auftrag gegeben worden.Der vielversprechende Wirkstoff AZD1222 beruhe auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Es enthalte genetisches Material eines Oberflächenproteins, mit dem der Erreger Sars-CoV-2 an menschliche Zellen andocke. Das Mittel wirke zweifach: Es solle sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen fördern - beide seien für die Immunabwehr wichtig.Anfangs habe das Unternehmen mit seinem Impfstoff auch Kritik einstecken müssen: So habe es Bedenken zum Studiendesign gegeben, und die hohe Wirksamkeit des Mittels sei von einigen Experten auch bezweifelt worden. Der Konzern habe daraufhin mit weiteren Untersuchungen nachgelegt. Ein großer Vorteil des Impfstoffes sei: Er könne den Angaben zufolge bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad aufbewahrt werden."Der Aktionär" sieht das Potenzial der Aktie von AstraZeneca auch weiterhin als begrenzt. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 75,00 Euro, bleiben aber auch aufgrund der attraktiven Dividendenrendite von derzeit knapp drei Prozent an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link