XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

82,75 EUR -0,71% (10.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.247,00 GBp -0,89% (10.02.2021, 17:38)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (10.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Trotz Berichten über Schwächen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca empfehle die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den weiteren Einsatz. Erste Studien aus Südafrika hätten zwar deutlich weniger Wirksamkeit gezeigt, um relativ milde Krankheitssymptome zu verhindern, habe Alejandro Cravioto, der Vorsitzende eines Expertenrats, der die WHO in Impffragen berate. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff nicht gegen schwere Verläufe von Covid-19 schütze. Der Rat habe deshalb empfohlen, den Impfstoff weiter einzusetzen. Die WHO habe sich der Empfehlung angeschlossen."Die Studienergebnisse aus Südafrika sind wichtig, aber nicht eindeutig", habe die WHO-Impfexpertin Kate O'Brien gesagt. Unstrittig sei, dass der AstraZeneca-Impfstoff gegen andere Virusvarianten sehr effektiv sei. Deshalb würden viele Länder von dem Einsatz profitieren, denn die südafrikanische Variante des Virus, B 1351, sei längst nicht in allen Ländern verbreitet.Die unterschiedliche Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca bei bestimmten Mutationen und speziellen Altersgruppen habe in den vergangenen Tagen respektive Wochen für Unruhe gesorgt. Die Corona-Impfstoff-Thematik habe aber ohnhin nur einen begrenzten Einfluss auf das operative Geschäft des britisch-schwedischen Konzerns. Dabeibleiben, aber Stopp bei 75 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:83,02 EUR +0,34% (10.02.2021, 21:44)