Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,68 EUR -0,13% (15.02.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

85,29 EUR +0,18% (15.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

74,22 GBP -0,66% (15.02.2021, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (15.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Nach dem Corona-Impfstoff von BioNTech empfehle die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von AstraZeneca für den Einsatz. Die WHO habe am Montag eine Notfallzulassung erteilt, wie sie in Genf berichtet habe. Sie sei damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE) gefolgt. Für Länder wie Großbritannien, die USA oder die Mitglieder der EU und viele weitere spiele die WHO-Notfallzulassung keine Rolle. Sie würden selbst Risikoanalysen machen und über eine Zulassung entscheiden.AstraZeneca habe zuletzt zudem mit starken Zahlen auf sich aufmerksam gemacht. Gut laufende Geschäfte mit neuen Medikamenten und Krebstherapien hätten dem schwedisch-britischen Pharmakonzern im vergangenen Jahr mehr Umsatz und Gewinn beschert. Zugleich seien die Kosten z.B. für die Forschung und Entwicklung sowie für die Verwaltung gesunken. Die Anleger würden wie im Vorjahr eine stabile Dividende von insgesamt 2,80 USD erhalten.Richtig in Schwung komme die AstraZeneca-Aktie aber weiter nicht. "Der Aktionär" empfehle deswegen weiterhin: Dabeibleiben, aber Stopp bei 75 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link