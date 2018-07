London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

GBP 57,59 +0,43% (30.07.2018, 10:31)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (30.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Die Q2-Zahlen seien beim Umsatz ohne Überraschungen geblieben und ergebnisseitig besser ausgefallen als von dem Analysten und dem Markt erwartet. Die neuen Produkte hätten sich nach wie vor gut entwickelt. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. In den ersten sechs Monaten 2018 seien die Schwierigkeiten der letzten Jahre weiterhin sichtbar gewesen. AstraZeneca gehe aber unverändert davon aus, dass 2018 der Wendepunkt erreicht werde. Dabei solle das Wachstum vor allem in der zweiten Jahreshälfte an Dynamik gewinnen. Der Analyst erachte dieses Szenario weiterhin als realistisch. Das Wertpapier habe vor der Erwartung, dass die Trendwende nun erreicht werde und AstraZeneca künftig wieder Wachstum generieren werde, letztlich weiter überproportional zulegen können (drei Monate: +12%).Nach dem schon deutlichen Kursanstieg sieht Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, auf dem aktuellen Bewertungsniveau bei unveränderten Prognosen und einem neuen Kursziel von 58,00 (alt: 55,00) GBP nur ein leichtes Aufwärtspotenzial und bestätigt sein "halten"-Votum für die AstraZeneca-Aktie. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:65,52 EUR +0,28% (30.07.2018, 09:36)