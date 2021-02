Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der Impfstoff des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford solle ersten Erkenntnissen zufolge auch gegen die Übertragung des Coronavirus wirken. PCR-Tests bei einer zufälligen Stichprobe aus entsprechend Geimpften in Großbritannien hätten gezeigt, dass der Impfstoff die Übertragung um rund 67 Prozent verringere, habe AstraZeneca-Forschungschef Mene Pangalos am Mittwoch in einer Pressekonferenz gesagt. Zuvor sei nur die Wirkung gegen eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden.Die genannte Zahl beziehe sich auf jene, die eine erste Impfdosis hinter sich hätten. Unter Getesteten, die auch die zweite Dosis schon hinter sich hätten, habe hingegen lediglich eine Verringerung der Wirksamkeit um knapp 50 Prozent festgestellt werden können. "Selbst 50 Prozent sind eine signifikante Verringerung", so Pangalos. Laut Andrew Pollard von der Universität Oxford könnte die Differenz an der unterschiedlichen Zusammensetzung der relativ kleinen Stichproben liegen. "Dazu müssen wir noch weitere Analysen anstellen", habe Pollard eingeräumt.AstraZeneca habe mit neuen Untersuchungen zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung außerdem belegt, dass rund zwölf Wochen Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis bei dem eigenen Impfstoff wohl positive Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit hätten. Zwischen dem 22. und dem 90. Tag nach der ersten Impfdosis solle die Schutzwirkung des Vakzins demnach nicht nachlassen. Die Wirksamkeit gegen eine Erkrankung an Covid-19 werde in dieser Zeit von AstraZeneca mit 76 Prozent angegeben. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe die Wirksamkeit des Vakzins mit rund 60 Prozent angegeben. Grund für diese Differenz sei, dass unterschiedlich viele Daten aus den klinischen Studienphasen in die Berechnung einfließen würden.Die Aktie von AstraZeneca könne von der Meldung allerdings nicht profitieren. Sie habe zum Nachmittag hin sogar den Großteil ihrer Tagesgewinne wieder abgeben müssen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: