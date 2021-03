Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

81,16 EUR +0,38% (15.03.2021, 09:19)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

81,04 EUR -0,10% (15.03.2021, 09:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

69,33 GBP -0,25% (15.03.2021, 09:06)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (15.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Nun hätten auch die Niederlande Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns für zwei Wochen ausgesetzt. Dies geschehe auf der Grundlage "neuer Informationen", habe Gesundheitsminister Hugo de Jonge am späten Sonntagabend mitgeteilt. Dabei habe er sich auf sechs Fälle möglicher Nebenwirkungen in Dänemark und Norwegen an diesem Wochenende bezogen. Nach Angaben des Ministeriums seien in den Niederlanden bisher keine Fälle von schweren Nebenwirkungen bekannt geworden. "Wir müssen immer auf Nummer sicher gehen", habe der Minister gesagt. "Daher ist es klug, nun auf die Pausetaste zu drücken."Am Sonntag habe sich die Impfkommission in Irland für ein Aussetzen der Impfungen mit dem Präparat ausgesprochen, bis Berichte aus Norwegen über vier Fälle schwerer Blutgerinnsel nach Verabreichung des Mittels geprüft seien. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe jedoch erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe und dass der Nutzen der Verabreichung des AstraZeneca-Mittels größer sei als die Risiken. AstraZeneca selbst habe nach einer Analyse von Impfdaten erneut Zweifel an der Sicherheit seines Corona-Impfstoffes zurückgewiesen.In Italien sei die Verabreichung einer bestimmten Charge des Impfstoffes nach "schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen" vorsichtshalber gestoppt worden. Zuvor hätten schon andere Länder das Mittel bzw. eine Charge von AstraZeneca vorsorglich vom Markt genommen.Der Wirbel rund um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca gehe weiter. Zugegeben: Die Situation sei nicht gerade förderlich für das Image des Pharmakonzerns. Langfristig sollte sich der Blick der Anleger aber wieder auf das Kerngeschäft richten. Und hier sei AstraZeneca gerade im Bereich der Onkologie stark aufgestellt. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, jedoch den Stopp bei 75 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: