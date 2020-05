Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die USA würden AstraZeneca bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus mit bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar unterstützen. Die Finanzspritze solle die Entwicklung des Vakzins beschleunigen und die Lieferung von Millionen Impfdosen auch an die USA sichern. Noch sei der Impfstoff jedoch nur in der Testphase. Er sei einer von vielen Kandidaten, die weltweit in der Entwicklung seien.AstraZeneca verfüge nach eigenen Angaben über Herstellungskapazitäten für eine Milliarde Dosen und suche hierfür Kunden. Feste Zusagen habe sich das Unternehmen der Mitteilung zufolge bislang für die Abnahme von mindestens 400 Millionen Dosen gesichert. Der Impfstoff beruhe auf Arbeiten von Forschern der renommierten Universität Oxford.In Großbritannien hätten erste Studien auf Sicherheit und Wirksamkeit im vergangenen Monat begonnen. Geplant sei, das Vereinigte Königreich bereits ab September zu beliefern. In den USA sei der Start für den späten Herbst vorgesehen. Das von der US-Behörde BARDA mitfinanzierte Programm sehe auch eine Studie der fortgeschrittenen Phase 3 an rund 30.000 Patienten sowie eine Testreihe mit Kindern vor.Rund um den Globus sei ein Wettlauf ausgebrochen, wer den ersten Impfstoff entwickle. Für Aufregung hätten zuletzt Berichte gesorgt, wonach die USA sich beim Pharmahersteller Sanofi eine bevorzugte Belieferung gesichert hätten. Die US-Regierung investiere bereits große Summen in vielversprechende Impfstoffe und deren Fertigung, um nach einem erfolgreichen Abschluss der nötigen klinischen Studien eine möglichst schnelle Verfügbarkeit zu garantieren.Anleger setzen die AstraZeneca-Aktie daher auf die Watchlist und warten attraktivere Einstiegskurse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Unter der Marke von 85 Euro werde es wieder interessant. (Analyse vom 22.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link