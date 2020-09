Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

91,25 EUR -1,93% (09.09.2020, 10:43)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.274,00 GBp -0,89% (09.09.2020, 10:31)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (09.09.2020/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca: Klinische Studie des Coronavirus-Impfstoff "AZD1222" abgebrochen - AktienanalyseWertpapiere des Pharmakonzerns AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) dümpeln seit Monaten grob seitwärts dahin und geizen dabei mit klaren Handelansätzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nun habe das Unternehmen wegen gesundheitlichen Problemen bei Probanden seine Impfstoffstudie zum Corona-Virus vorsorglich gestoppt.Der unter dem Namen bekannte Coronavirus-Impfstoff "AZD1222" gelte als aussichtsreicher Kandidat bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Doch der britische Hersteller AstraZeneca müsse nun seine klinische Studie unterbrechen, weil bei einem Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten seien, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das sei laut Firma eine Routinemaßnahme in solchen Fällen. AstraZeneca werde die Untersuchung beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren für den Impfstoff so wenig wie möglich verzögere. Wie diese Nachricht jedoch bei den Anlegern ankomme, werde sich erst noch zeigen müssen. Aus technischer Sicht laufe das Wertpapier schon seit Längerem Gefahr, ein Verkaufssignal auszulösen, obwohl die markante Unterstützung um 8.000 GBp und die Hochs aus Ende 2019 als Unterstützung intakt seien. Betrachte man allerdings den Kursverlauf seit Mai dieses Jahres, offenbare sich eine mögliche SKS-Formation und damit potenzielles Verkaufssignal. Die dazugehörige Nackenlinie sei ebenfalls um 8.000 GBp anzutreffen.Sollten Investoren diese Nachricht zum Anlass für Verkäufe nehmen und die Aktie unter 8.000 GBp abwärts schicken, käme dies einem kurzfristigen Trendwendesignal gleich, unterhalb der Triggermarke wären dann Abschläge in Richtung 7.500 und darunter auf ein Niveau von 7.127 GBp durchaus realistisch. In einem derartigen Szenario würde die Aktie von AstraZeneca übrigens eine Anfang April gerissene Kurslücke schließen. Solange aber die Nackenlinie ungebrochen bleibe, bleibe auch das Wertpapier vorerst als neutral einzustufen. Größere Impulse seien dagegen erst bei einem Durchbruch in einer klinischen Studie des Impfstoff-Kandidaten zu erwarten oder aber wenn sich das Wertpapier über ein Niveau von mindestens 8.790 GBp hinwegsetzt. In diesem Fall würden noch einmal die Ausschläge aus Mitte Juli in den Fokus der Bullen geraten und könnten dem Papier deutlichen Auftrieb verleihen.Auf jeden Fall sollte ein Investment an dieser Stelle vergleichsweise untergewichtet zur Depotgröße bleiben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: