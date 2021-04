Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (22.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Union werde die Option nicht nutzen, weitere 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu kaufen. Die Frist dafür sei abgelaufen, habe ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel gesagt. Hauptanliegen der Kommission sei, die bereits fest bestellten 300 Millionen Impfdosen von dem Hersteller zu bekommen.AstraZeneca sei dabei sehr im Rückstand. Statt der für das erste Quartal zugesagten 120 Millionen Impfdosen seien nur 30 Millionen geliefert worden; für das zweite Quartal stelle die Firma der EU nur 70 Millionen der vereinbarten 180 Millionen Dosen in Aussicht. Die EU-Kommission erwäge wegen der Lieferrückstände eine Klage gegen das Unternehmen.Die Bestellung von 300 Millionen Dosen und die Option auf weitere 100 Millionen seien Bestandteil des EU-Rahmenvertrags mit AstraZeneca vom August 2020 gewesen.Derweil sei der Impfstoff von AstraZeneca in drei Bundesländern für alle Altersgruppen freigegeben worden: Nach Sachsen hätten am Mittwoch auch Mecklenburg-Vorpommern und Bayern entschieden, die Priorisierung für diesen Impfstoff komplett aufzuheben. Bei Menschen unter 60 Jahren sei jedoch vor dem Spritzen eine ausführliche Beratung durch den Impfarzt notwendig, wie die Gesundheitsministerien mitgeteilt hätten.Auch in Berliner Arztpraxen solle der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ab sofort grundsätzlich für alle Altersgruppen zur Verfügung stehen. Er könne damit auch für unter 60-Jährige genutzt werden. Die Arztpraxen müssten sich nicht mehr an die Priorisierung nach der Impfverordnung des Bundes halten. Das habe die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mitgeteilt.Die Aktie von AstraZeneca könne sich derweil von ihren jüngsten Tiefs erholen. Nach der Korrektur in den vergangenen Monaten sei das Papier mittlerweile auf einem attraktiven Niveau angelangt.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 75 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur AstraZeneca-Aktie. (Analyse vom 22.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)