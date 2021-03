London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

6.998,00 GBp +0,26% (02.03.2021, 11:41)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (02.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Das Zahlenwerk für das Q4/2020 (testiert) habe beim Umsatz moderat über der Analystenerwartung und dem Marktkonsens gelegen. Die Ergebniszahlen hätten ebenfalls moderat über den Analystenprognosen, aber unter dem Marktkonsens gelegen. Während das bereinigte Ergebnis infolge deutlich geringerer Abschreibungen zugelegt habe, habe das berichtete Ergebnis zusätzlich von gesunkenen F&E-Kosten profitiert. AstraZeneca habe die Zielsetzung 2020 (währungsbereinigt) sowohl beim Umsatz, als auch beim bereinigten EPS im oberen Bereich der jeweiligen Zielspanne erreicht. Der währungsbereinigte Ausblick 2021 stelle einen weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis in Aussicht.Gottschalt werte die angekündigte Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Alexion (39,0 Mrd. USD in bar und in AstraZeneca-Aktien), die in Q3/2021 abgeschlossen werden solle, als strategisch sinnvoll, erachte den Übernahmepreis aber als sehr hoch. Seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,23 USD; bereinigtes EPS: 4,89 USD) sowie 2022 (u.a. berichtetes EPS: 3,60 USD; bereinigtes EPS: 5,26 USD) hätten Bestand.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die AstraZeneca-Aktie. Das Kursziel werde von 85 GBP auf 74 GBP gesenkt (Discounted-Cashflow-Modell; Startjahr 2021 (bisher: 2020), höheres Beta, Alexion-Übernahme noch nicht berücksichtigt). (Analyse vom 02.03.2021)Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:80,89 EUR +0,71% (02.03.2021, 11:52)