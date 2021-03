Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (11.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Dänemark werde vorübergehend niemand mehr mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca geimpft. Grund dafür seien Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Personen, die mit dem Mittel gegen Covid-19 geimpft worden seien, habe die dänische Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die europäischen Arzneimittelbehörden hätten vor dem Hintergrund eine Untersuchung des Impfstoffes eingeleitet. Ein Bericht beziehe sich auf einen Todesfall in Dänemark. Man könne jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Vakzin und den Blutgerinnseln bestehe.Regierungschefin Mette Frederiksen habe Reportern vor einem Krankenhaus im dänischen Herlev bestätigt, dass die Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffes unterbrochen werde. Dies sei ärgerlich, da man stark davon abhängig sei, dass alle geimpft würden. Gesundheitsminister Magnus Heunicke habe ebenso wie die Gesundheitsverwaltung von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Die Vorfälle sollten gründlich untersucht werden, habe er auf Twitter geschrieben.Nach Behördenangaben werde der Stopp zunächst 14 Tage dauern, danach werde geschaut, wie es weitergehe. Es sei wichtig zu unterstreichen, dass man den AstraZeneca-Impfstoff nicht ablehne, sondern die Verabreichung aussetze. Es sei gut dokumentiert, dass das Mittel sowohl sicher als auch effektiv sei. Man müsse jedoch auf Berichte zu möglichen ernsthaften Nebenwirkungen reagieren.AstraZeneca habe sich zunächst zurückhaltend gegeben. Man sei sich der dänischen Entscheidung bewusst, habe ein Sprecher des britisch-schwedischen Pharmakonzerns gesagt. "Die Sicherheit des Impfstoffs ist in klinischen Phase-3-Studien ausführlich untersucht worden und die von Experten begutachteten Daten bestätigen, dass der Impfstoff generell gut verträglich ist", habe es auf Anfrage geheißen.Die Aktie von AstraZeneca reagiere auf die Nachricht mit einem deutlichen Abschlag. Knapp 2,4 Prozent gehe es bei dem Papier nach unten auf 7.022,00 Britische Pence. Damit sei die jüngst gestartete Aufholbewegung wieder ausgebremst worden. Mittlerweile sei das Papier allerdings, insbesondere wenn man das weitere Produktportfolio betrachtet, durchaus attraktiv bewertet. Zudem verspreche das Papier eine starke Dividendenrendite. Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 75 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur AstraZeneca-Aktie. (Analyse vom 11.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link