London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie: GBP 52,35

GBP 52,35 +0,50% (27.06.2018, 15:52)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie: 886455

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie: ZEG

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie: AZN

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie: AZNCF

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Astrazeneca könne mit neuen Studiendaten zum PARP-Inhibitor Lynparza aufwarten. Das Krebsmedikament habe bei Frauen mit einer bestimmten Eierstockkrebs-Form im fortgeschrittenem Stadium das progressionsfreie Überleben verlängert.Derweil halte sich die AstraZeneca-Aktie in einem schwachen Marktumfeld stabil auf einem hohen Kursniveau. Kursrücksetzer in den Bereich der 200-Tage-Linie könnten langfristig ausgerichtete, konservative Anleger zum Einstieg nutzen. Neben einer starken Pipeline trumpfe das britische Unternehmen auch mit üppigen Dividendenzahlungen auf. Aktuell betrage die Rendite satte 3,9%, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:59,90 EUR +0,19% (27.06.2018, 14:43)