Im kurzfristigen Kursdiagramm existiere kein Widerstand, sodass das obere Bollinger-Band viel Spielraum bis zu 3.660 Punkte lasse. Bei einer Gegenreaktion finde sich fernab vom gegenwärtigen Stand erst wieder bei der 3.300 Punkte-Marke durch die 38- und 100-Tage-Linie eine technische Unterstützung. Kurzfristig bleibe der statistische Schwankungskorridor im EURO STOXX 50 somit breit und lasse dem positiven Momentum Luft nach oben, jedoch aufgrund der leichten Überhitzung auch Spielraum nach unten.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche einen Kursgewinn von 2,2% erzielt. Er habe bei 29.910 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Das erste Mal in seiner Geschichte habe der Dow Jones die 30.000 er Marke überschreiten können, auch wenn er sie noch nicht habe halten können und wieder unter ihr geschlossen habe. Zyklische Aktien und unterbewertete Aktien, so genannte Value-Aktien, hätten die Bewegung angeführt. Der Energie-Sektor habe ein Plus von 8,5% erzielt, der Finanzsektor von 4,6%.



Nach dem Anlauf auf die 30.000 er Marke, wovon wir hier in der Vorwoche ausgingen, um das Sentiment der Marktteilnehmer weiter Richtung Euphorie zu bewegen, gehen wir in dieser Woche von einer in der Summe Konsolidierungsbewegung aus, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Kurzfristig sähen die Analysten den Dow Jones auf dem 30.000er Level als weitgehend ausgereizt an, sprich sie würden das Aufwärtspotenzial ohne vorherige Konsolidierung für sehr begrenzt halten. Eine Konsolidierung (die die Analysten der Fürst Fugger Privatbank erwarten würden) sollte den Dow zumindest bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden. Eine Konsolidierungswoche würde den Boden für eine Jahresendrally bereiten. Marktteilnehmer sollten den Marktverlauf dann sehr genau beobachten. Aus unserer Sicht sollte diese Bewegung genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen und das Portfolio defensiver auszurichten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die Analysten würden sich im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handle.



Nachdem am Freitag in den USA nur eine verkürzte Handelssitzung gewesen sei und zugleich mit dem Black Friday der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft stattgefunden habe, dürfe man gespannt sein, wie die Börsen auf den mauen Start reagieren würden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank hätten zuletzt eine offensivere Ausrichtung in ihren Strategien vorgenommen und würden auf einen Erfolg der angekündigten Impfstoffe gegen das Corona-Virus setzen. (30.11.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Börsenmonat November fragen sich nicht wenige Anleger, wie es an den Börsen weitergeht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nach dem verkürzten Handel an Thanksgiving würden die asiatischen Börsen eine schwächere Tendenz zeigen. Das heiße, dass auch an den europäischen Börsen zumindest eine leichte schwächere Eröffnung zu erwarten sei. Somit dürfte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) weiter in seiner nunmehr dreiwöchigen Seitwärtsrange verharren. Im Idealfall nehme der DAX nach einem schwächeren Start einen erneuten Versuch die Hürden bei 13.324 Punkten sowie 13.364 Punkten zu überwinden. Damit würde sich die Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange deutlich erhöhen. Im Erfolgsfall könne der DAX Richtung 13.460/13.600 Punkten weiter steigen. Darüber würde sich ein neues Kaufsignal ergeben. Auf der Unterseite fänden sich Unterstützungen bei 13.190 Punkten gefolgt von 13.049 Punkten sowie 12.969 Punkten.