Gestützt worden seien die asiatischen Börsen im vergangenen Monat durch die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit. Beide Parteien hätten nach der jüngsten Eskalation im Juli wieder etwas versöhnlichere Töne angestimmt und wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert. Außerdem habe es geheißen, die US-Regierung könne sich eine Verschiebung der für Dezember geplanten neuen Zölle vorstellen. Am Monatsende jedoch habe die Nachricht über einen möglichen Widerruf der Börsenzulassung chinesischer Unternehmen an US-Handelsplätzen für Irritation gesorgt.



Auch die anhaltende Protestbewegung in Hongkong habe für Unsicherheit gesorgt. Die seit Wochen stattfindenden Demonstrationen gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung seien auch im September fortgesetzt worden und hätten zum Teil in gewalttätigen Auseinandersetzungen geendet. Die Proteste hätten die chinesische Wirtschaft stark belastet, sodass zwei Ratingagenturen jüngst die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft hätten. Sowohl der Hang Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in Hongkong als auch der Shanghai Composite-Index (ISIN: CNM000000019, WKN: A1YDZ0) hätten diesen Entwicklungen aber trotzen und im September ein Plus von 1,4 Prozent beziehungsweise von 0,7 Prozent erzielen können.



An den übrigen asiatischen Börsen habe sich im September ein gemischtes Bild gezeigt. An den Aktienmärkten in Indien (3,6 Prozent) und Taiwan (2,0 Prozent) seien deutliche Kurszuwächse angefallen. In Singapur (0,4 Prozent) seien hingegen nur leichte Gewinne zu verzeichnen gewesen. Die Börsen in Indonesien (-2,5 Prozent), Malaysia (-1,8 Prozent) und Thailand (-1,1 Prozent) hätten den Monat mit Verlusten beendet.



In den nächsten Monaten dürften an den asiatischen Märkten vor allem die Fortgänge des Handelsstreits und der Protestbewegung in Hongkong, aber auch die Entwicklung der inländischen sowie der globalen Konjunktur entscheidend sein. (Ausgabe vom 15.10.2019) (16.10.2019/ac/a/m)





