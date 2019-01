"Im Hinblick auf die Bewertungen werden asiatische Aktien aktuell insgesamt zu den Niveaus gehandelt, die zuletzt nach dem Einbruch der regionalen Märkte Ende 2015 und Anfang 2016 vorherrschten", so Matthew Dobbs, Fondsmanager, Asian Equities & Leiter Global Small Cap. Damit böten sie allmählich etwas Wertpotenzial.



Trotz der Handelsprobleme könnten die Experten immer noch einige gute Chancen bei einzelnen asiatischen Exportunternehmen ausmachen. Unternehmen, die mit ihren Produkten ein hohes Maß an Wertschöpfung böten und komplexe Lieferketten aufweisen würden, würden sie positiv einstufen, da die Beschaffung alternativer Produkte somit schwierig werde.



Auch binnenorientierte Wachstumswerte in Sektoren wie Freizeit, Gesundheitswesen, Internetdienste und Bildung böten vielversprechende Anlagemöglichkeiten. Infolge der diesjährigen Markteinbrüche würden sie sich nun wieder auf attraktiven Niveaus befinden.



Einige Banken in der Region würden die Experten ebenfalls unvermindert positiv bewerten. Hierbei handle es sich um Banken mit hoher Kapitalausstattung, die anscheinend in der Lage seien, Verluste bei Bedarf auffangen zu können. Die Experten würden keine deutlich höheren Verluste aus notleidenden Krediten infolge ausbleibender Zahlungen erwarten, sondern vielmehr eine attraktive Kombination aus solidem Wachstum und unprätentiösen Bewertungen.



Aufgrund des unsicheren Umfelds würden asiatische Managementteams nur vereinzelt Investitionen vornehmen, obgleich die Bilanzen (zumindest die der bevorzugten Unternehmen) robust erscheinen würden. Folglich würden sich die freien Cashflows auf historischen Höchstständen befinden, was für robuste Dividenden spreche.



"Da globale Aktien sich an der Schwelle zu einem Bärenmarkt befinden (Rückgang von 20%), fragen sich die mutigeren unter den antizyklisch vorgehenden Anlegern unweigerlich, ob es an der Zeit ist, Käufe zu tätigen", so Robin Parbrook und Lee King Fuei. Um diese Frage zu beantworten, würden die Experten ihre Aufmerksamkeit stets auf die Bewertungen richten. Dabei würden sie im Wesentlichen auf zwei Indikatoren setzen: Einer davon sei der Bewertung des Aktienmarkts der Region als Ganzes gewidmet (Top-down-Analyse), während der andere das Bottom-up-Prinzip verfolge, also die einzelnen Unternehmen und Aktien überprüfe.



Bei Betrachtung des ersten Indikators würden die Experten feststellen, dass der deutliche Rückgang des regionalen Index im Oktober das Niveau, das sie im Allgemeinen zu einer positiveren Einschätzung der asiatischen Aktienmärkte verleite, nur knapp verfehlt habe. Leider teile der Bottom-up-Bewertungsindikator diesen Enthusiasmus nicht. Trotz überproportionaler Verluste einiger Einzeltitel würden derzeit lediglich 58% der von den Analysten abgedeckten Aktien wieder Aufwärtspotenzial gegenüber ihrem fairen Wert aufweisen. Diese Ziffer liege nur geringfügig über dem langfristigen Durchschnittswert und sei weit entfernt von den 70%, die die Experten gerne sehen würden, da ein solcher Anteil vielfältige Absolute-Return-Chancen signalisiere. Gemäß ihren Berechnungen wäre eine weitere Kurskorrektur von 14% erforderlich, um dorthin zu gelangen (bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen).



Unterdessen würden Bewertungskennzahlen den Aktienkurs ins Verhältnis zur zugrunde liegenden fundamentalen Größe setzen, seien es Gewinne, Dividenden, Umsätze o. ä. Die Preiskomponente stelle zwar weiterhin den dynamischeren Teil dar, doch auch die Fundamentalkomponente könne sich mit der Zeit ändern. Würden sich die Fundamentaldaten erheblich ändern, könnten die derzeit günstigen Märkte - selbst bei unveränderten Preisen - morgen schon teuer erscheinen.



Im Vergleich zu früheren Gewinnrevisionsphasen - darunter die weltweite Finanzkrise und die europäische Schuldenkrise - scheine der derzeitige Zyklus sowohl in Bezug auf den Umfang als auch die Dauer noch in den Kinderschuhen zu stecken.



Auf dem Höhepunkt der Asienkrise habe Asien über einen Zeitraum von vier Jahren fast die Hälfte seiner Gewinne eingebüßt.



China versinke in wirtschaftlicher Hinsicht zunehmend in einer Art Sumpf, da die Risiken entweder in Bezug auf eine bevorstehende Währungsabwertung oder eine Rezession zunehmen würden. Zwar sehe das Basisszenario keine dieser beiden Entwicklungen vor, doch würden sie Asien hart treffen, sollte die eine oder andere eintreffen. Angesichts der enormen Bedeutung der chinesischen Wirtschaft und des regen intraregionalen Handels könne sich die Region glücklich schätzen, wenn sie mit einem blauen Auge davonkomme, wenn China auch nur niese.



In Anbetracht dieser Umstände würden die Experten Anlegern empfehlen, Vorsicht walten zu lassen und wirtschaftliche Trends in China genau zu beobachten. Da sie davon ausgehen würden, dass sich die oben aufgeführten Extremrisiken nicht bewahrheiten würden, würden sie ihre bevorzugten Titel bei Schwäche weiter aufstocken. Diese werden sie in erster Linie in den Märkten, finden die ihren langfristigen Bewertungsmodellen zufolge das meiste Aufwärtspotenzial böten - Australien, Hongkong und Singapur. (Ausgabe vom 28.12.2018) (09.01.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Asiatische Aktien taten sich 2018 schwer, so die Toby Hudson, Leiter Asian ex-Japan Equity Investments bei Schroder Investment Management.Aufgrund der Handelskonflikte, der strafferen Geldpolitik der Zentralbanken und der Stärke des US-Dollars habe der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index 11,3% eingebüßt (auf US-Dollar-Basis per Ende November). Könne sich der Wind im nächsten Jahr für die Region drehen?Der Wachstumsausblick für Asien habe sich aufgrund der folgenden vier Faktoren verschlechtert:-Konjunkturabkühlung in China-Folgen höherer Ölpreise-Steigende Zinsen in Märkten wie Indien, Indonesien und den Philippinen-Eskalierender Handelskrieg zwischen den USA und ChinaMittelfristig dürfte die Marktperformance weiter vom Zusammenspiel dieser Faktoren beherrscht werden.Ein Lichtblick in China sei, dass die Behörden mit der jüngsten Senkung der Reserveanforderungen und der Förderung der Kreditvergabe im Bankensektor eine etwas wachstumsfreundlichere Haltung eingenommen hätten. Unterdessen würden die Erwartungen auf weitere Steuersenkungen sowie höhere Infrastrukturausgaben steigen. Die leichte Lockerung der Geldpolitik werde sich erst nach einiger Zeit in den makroökonomischen Daten widerspiegeln. Wenngleich weiterhin von einer Wachstumsverlangsamung in den kommenden Monaten ausgegangen werde, sei das Signal der Behörden zur Förderung des Wachstums für die Märkte dennoch wichtig.Gleichzeitig seien die Anleiherenditen und Zinserwartungen in den USA in den vergangenen Wochen etwas zurückgegangen. Diese Entwicklung sei teilweise auf den angeschlagenen Aktienmarkt, aber auch auf die anhaltende Konjunkturabkühlung außerhalb der USA zurückzuführen. All diese Faktoren würden dazu beitragen, dass sich die Anlegerstimmung gegenüber Risikoanlagen allmählich stabilisiere.Schwieriger hingegen sei der handelsbezogene Ausblick. Der jüngste Waffenstillstand im Handelskrieg, auf den sich die Präsidenten aus China und den USA offenbar beim G20-Gipfel Ende November verständigt hätten, sei von den Märkten begrüßt worden. Allerdings herrsche wenig Zuversicht, dass die Handelsspannungen damit beendet seien, denn viele US-Amerikaner beschäftige auf längere Sicht die Sorge, dass China in verschiedener Hinsicht eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnte.Angesichts dieses schwierigen Umfelds würden die Experten an den Aktienmärkten weiterhin Vorsicht walten lassen und hätten das Risiko trotz der Korrektur zuletzt kaum erhöht.Der Schwerpunkt liege unverändert auf solchen Unternehmen, die am besten gerüstet seien, um der gegenwärtigen Abkühlung zu trotzen, und die sich zudem die günstigen längerfristigen Trends zunutze machen könnten, die die Experten weiterhin in der Region erkennen würden. Dazu würden der ungebrochene Anstieg des Binnenkonsums und das Wachstum der Dienstleistungsbranchen in Ländern wie Indien, Indonesien und China zählen. Ebenfalls erwähnenswert seien die Technologieführerschaft chinesischer Internetriesen und das Wachstumspotenzial der branchenführenden Hardware-Unternehmen in Korea und Taiwan.