Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (20.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Wie üblich hätten sich die Geräteverkäufe Ende November/Dezember negativ auf die Zahlen des Geschäftsjahres ausgewirkt. Die Umsätze am Ende des GJ19 seien weniger stark als erwartet gewesen, was die schwächere Umsatzentwicklung zur Folge gehabt habe. Das EBITDA des Unternehmens vor Sonderposten für 2019 dürfte bei etwa CHF 12 Mio. liegen. Umstrukturierungskosten von CHF 6 Mio. zur Senkung der Kostenbasis um CHF 10 bis 15 Mio., aber auch das Aufräumen von Altlasten (MKS) sowie eine Abschreibung (Konkurs eines Kunden) würden ein ausgewiesenes EBITDA um die Gewinnschwelle ergeben (VontE: CHF 1,3 Mio.).Die Analystenschätzung für 2019 entspreche den neuen vorläufigen Ergebnissen des Unternehmens. Für 2020E habe Diethelm seine Umsatzprognose um 6% (davon 1% Währungseffekt), für 2021E um 4,9% gesenkt. Er habe seine EBITDA-Prognose für 2020E um 13% und für 2021E um 8% gesenkt.Nächster Kursimpuls: Ausführliche Ergebnisse am 5. März 2020.Basierend auf seiner gesenkten Schätzung, aber nach Verlängerung seiner DCF-basierten Bewertung um ein Jahr senke der Analyst sein Kursziel auf CHF 10,50 je Aktie (bisher: CHF 11,00). Er schätze zwar das "Asset-Light"-Modell von Ascom und das Potenzial, wesentlich höhere Margen und FCFs zu erzielen, allerdings sei erneut Geduld gefordert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ascom-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:10,26 CHF -0,19% (20.01.2020, 10:31)