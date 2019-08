Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,326 EUR +0,55% (02.08.2019, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,306 EUR +0,55% (02.08.2019, 15:36)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (02.08.2019/ac/a/d)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Aroundtown spürbar:Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP nehmen die Aktien von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) erneut ins Visier.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 01.08.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,42% auf 0,50% der Aktien von Aroundtown aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aroundtown-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,50% der Aroundtown-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.