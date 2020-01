Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (24.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1)Das Unternehmen habe heute das Ergebnis der ersten Angebotsfrist hinsichtlich des Übernahmeangebots für TLG IMMOBILIEN bekannt gegeben, welche am 21. Januar geendet habe. Zu diesem Zeitpunkt habe Aroundtown fast 60% der TLG IMMOBILIEN-Aktien gehalten und das Übernahmeangebot könne somit bereits jetzt als erfolgreich klassifiziert werden. Zusammen mit den 10,4% Aktien, für welche eine unwiederrufliche Andienungszustimmung mit Ouram, dem ehemaligen Hauptaktionär der TLG IMMOBILIEN, getroffen worden sei, liege der gehaltene Anteil an der TLG IMMOBILIEN sogar bei leicht über 70%. Anschließend an der erste Angebotsfrist starte morgen eine zusätzliche Angebotsphase, welche bis zum 7. Februar laufe. Während dieser würden die Analysten von SRC Research von weiteren Andienungen ausgehen, welche dem Unternehmen die Integration und die Freisetzung der Synergien noch weiter erleichtern würden.Da die Anteilshöhe inklusive des unwiderruflichen Anteils der Ouram bereits bei über 70% liege, stehe somit fest, dass das Management Board aus einem von Aroundtown nominierten CEO und einem von TLG IMMOBILIEN nominierten CFO und Co-CEO bestehe. Ebenfalls werde einer der drei weiteren Positionen des Managements, sprich der CIO, COO oder der CDO, von TLG IMMOBILIEN nominiert.Die Analysten von SRC Research würden die erwarteten Synergien als realistisch ansehen. Die hohe Annahmerate der ersten Angebotsfrist zeige, dass der Markt dies ebenso sehe. Das finale Ergebnis werde am 13. Februar bekannt gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link