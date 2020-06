Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,77 EUR -1,10% (09.06.2020, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,792 EUR -2,62% (09.06.2020, 14:19)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (09.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxemburger Immobilienkonzerns Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Ein Viertel des Portfolios von Aroundtown seien Hotels - gut, denn ab Mitte Juni dürfen die Deutschen wieder reisen. Trotz gelockerter Ausgeh- und Reisebestimmungen würden aber die strengen Regeln zu Hygiene und Abstand in Kraft bleiben. Das belaste derzeit die Aroundtown-Aktie. Sie verliere zwischenzeitlich über drei Prozent - dabei seien die Aussichten für Investoren vielversprechend.Aroundtown wolle, um den Wert des Anteilsscheins wieder zur alten Stärke zu führen, bis zum Jahresende für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen - das entspreche bis zu 8,9 Prozent aller stimmberechtigten Papiere.Der AKTIONÄR bleibe zuversichtlich und belasse das Kursziel der Empfehlung bei 6,50 Euro. Aroundtown profitiere in jedem Fall von der Öffnung der Wirtschaft. Die strengen Hygiene- und Abstandsauflagen in Gastronomie und Hotellerie würden zwar vorerst die Erholung verlangsamen, die Reiselust der Menschen dürfte im Laufe des Sommers wieder erwachen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link