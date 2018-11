XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,515 EUR +1,69% (29.11.2018, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,60 EUR +2,36% (29.11.2018, 09:19)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.11.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur der Aroundtown-Aktie nutzen, um die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen habe in 9M/18 ein starkes Wachstum verzeichnet (NAVPS +15%; FFOPS: +8%), und die Analysten von First Berlin würden davon ausgehen, dass dies auch in den kommenden Quartalen der Fall sein werde.Der Q3-Bericht habe eine kräftige operative Performance aufgewiesen, wobei alle Hauptkennzahlen ein mittleres zweistelliges Wachstum gezeigt hätten, und sich das starke Momentum aus H1 fortgesetzt habe. Die Nettokaltmiete sei dank des externen und internen Portfolioausbaus um 42% J/J auf EUR 165 Mio. gestiegen. Dies habe zu einem Anstieg der Kaltmiete um 4,5% auf vergleichbarer Basis (like-for-like) geführt. Nach Akquisitionen in Höhe von EUR 2,5 Mrd. in diesem Jahr liege der Wert der Gewerbeimmobilien nun über EUR 13,2 Mrd. AT habe eine gut gefüllte Deal-Pipeline und reichliche finanzielle Feuerkraft für weiteres Wachstum. Nach aktualisierten Neubewertungen ergibt unser Bewertungsmodell nun ein Kursziel von EUR 9,50 nach bisher EUR 9,00, so die Analysten von First Berlin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: