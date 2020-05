Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,024 EUR +3,80% (27.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,15 EUR +5,47% (27.05.20, 21:09)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Aroundtown habe wegen der TLG IMMOBILIEN-Übernahme im ersten Quartal operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Außerdem habe dem Gewerbeimmobilienkonzern dessen breite Aufstellung geholfen. Im April und Mai habe sich die Corona-Krise bemerkbar gemacht. Aroundtown habe Einbußen bei den Einnahmen verkraften müssen. Die sog. Collection Rate habe im April ohne Hotels bei 90% gelegen, für Mai werde ein ähnlicher Wert erwartet. Hotels würden 23% des Portfolios ausmachen. Hier seien die Mietzahlungen im April und Mai 2020 überwiegend verschoben, aber nicht gesenkt worden, so das Unternehmen. Per Ende Mai würde die Hälfte der Hotel-Mieter ihre Häuser wieder eröffnen.Die bis dato geringen Auswirkungen der Coronakrise kämen bei den Analysten gut an. Sie würden dem Unternehmen auch nicht verübeln, dass es noch keine Guidance für 2020 abgegeben habe. Fünf Häuser hätten sich heute zu den Quartalszahlen geäußert - allesamt positiv. Die Kursziele würden von 5,90 Euro (Goldman Sachs) bis 9,80 Euro (Commerzbank) reichen.Noch könne keiner die Auswirkungen von Corona auf Aroundtown abschätzen, doch die Öffnung der Wirtschaft spiele dem Konzern in die Karten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link