Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (04.02.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) charttechnisch unter die Lupe.Vor dem Hintergrund des jüngsten Monatsultimos biete sich für Investoren der Blick auf hohe Zeitebenen an. Ein gutes Beispiel für diese generell sinnvolle Vorgehensweise stelle aktuell die Aroundtown-Aktie dar. Nach einer gut anderthalbjährigen Seitwärtsphase zwischen 6,85 EUR und 8,00 EUR sei dem Immobilientitel im Januar nun der Ausbruch nach Norden gelungen. Die Auflösung der beschriebenen Schiebezone sei zudem gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch. Beides sorge für eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage, zumal im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine Bodenbildung vorliege und somit für zusätzlichen Rückenwind sorge. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1,20 EUR, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 9,20 EUR führe. Auf "mehr" könnten Anleger hoffen, die die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre sogar als aufsteigendes Dreieck interpretieren würden, denn dann seien perspektivisch sogar zweistellige Notierungen möglich. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom September 2018 bei 7,91 EUR zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)