Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,83 EUR +2,35% (27.11.2019, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,836 EUR +1,79% (27.11.2019, 16:45)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (27.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe heute den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Zahlen hätten sogar leicht über der Erwartung der Analysten von SRC Research gelegen und das Unternehmen habe erneut seine Gesamtjahresprognose erhöhen können. Der Umsatz sei um 21% von 540 Mio. Euro auf 651 Mio. Euro angestiegen. Dieser bestehe zum größten Teil aus Nettomieteinnahmen in Höhe von rund 555 Mio. Euro, wovon über 548 Mio. Euro wiederkehrende, langfristige Mieteinnahmen seien (9M 2018: 440 Mio. Euro). Der Anstieg sei hauptsächlich durch das deutliche Portfoliowachstum getrieben worden, welches sich um rund 35% über den gleichen Zeitraum erhöht habe. Neben den Zukäufen habe auch eine Like-for-Like-Mietwachstum von 4,3% erzielt werden können. Das um Bewertungseffekte bereinigte EBITDA habe um über 26% von 440 Mio. Euro auf 557 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei nahezu 1,1 Mrd. Euro gelegen. Der cash-getriebene FFO I sei um hohe 25% von 297 Mio. Euro auf 371 Mio. Euro angestiegen. Die entspreche einem FFO je Aktie von 32 Cent, welcher trotz einer deutlich erhöhten Aktienanzahl um 10% habe erhöht werden können.Das Gewerbeportfolio habe nunmehr einen Wert von nahezu 18 Mrd. Euro. Seit Jahresanfang seien 3,1 Mrd. Euro an neuen Objekten zugekauft worden, während rund 800 Mio. Euro an nicht-strategischen Objekten zu einer Marge von 26% über den Gesamtkosten veräußert worden seien. Der EPRA NAV je Aktie inklusive Perpetual Notes sei seit Jahresende 2018 um 15% auf 10,50 Euro angestiegen.Die Ergebnisse der ersten neun Monate seien sehr zufriedenstellend und das Unternehmen habe erneut die Prognose für das Gesamtjahr erhöhen können. Das Management erwarte nunmehr einen FFO I von mehr als 500 Mio. Euro statt bisher über 490 Mio. Euro und einen FFO je Aktie von 43 Cent anstelle von einem Wert zwischen 41 und 42 Cent. Da die bisherige Schätzung der Analysten von SRC Research bereits nahe an der neuen Unternehmensprognose gelegen habe, hätten sie diese nur leicht erhöht und würden nun von einem FFO von rund 505 Mio. Euro ausgehen. Die Meldung der letzten Woche hinsichtlich des Mergers mit TLG IMMOBILIEN sowie die starken ersten drei Quartale sollten der Aktie weiteren Rückenwind verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link