Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokonzerns Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe bisher wie kaum eine zweite unter dem Coronavirus gelitten. Seit dem 21. Februar sei der Aktienkurs auf Xetra um rund 60 Prozent (!) eingebrochen. Dabei hätten Immobilien-Aktien lange Zeit als sicherer Hafen gegolten. Doch die Angst vor einem Konjunktureinbruch in Deutschland setze den Gewerbeimmobilienfirmen massiv zu. Heute Mittag habe Aroundtown die vorläufigen Zahlen für 2019 veröffentlicht.Auf Basis der 2019er-Zahlen müsste die Strategie bei Aroundtown lauten: "Kaufen bis der Arzt kommt!" Aroundtown habe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen operativen Gewinn pro Aktie von 43 Cent erzielt und den Substanzwert (NAV) pro Aktie auf 8,70 Euro pro Aktie gesteigert. Inklusive Perpetual Notes (Anleihen ohne Fälligkeit, die als Eigenkapital behandelt würden) belaufe sich der NAV auf 10,70 Euro pro Aktie. Die Dividende solle bei 28 Cent pro Aktie liegen.Die FFO-Rendite belaufe sich damit auf überdurchschnittliche 12 Prozent, die Dividendenrendite auf stattliche 6,2 Prozent.Bei Aroundtown scheine es so, als wäre die Mutter aller Krisen eingepreist. Zugegeben, das Ausmaß der Coronakrise sei nicht abzusehen, doch dürfte es normalerweise nicht so schlimm kommen, wie vielleicht viele sähen.Wer langfristig investiert, sollte eine (kleine) erste Position bei 3,95 Euro aufbauen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)