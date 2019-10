XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,404 EUR -0,13% (28.10.2019, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,398 EUR -0,22% (28.10.2019, 16:48)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (28.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen das Kursziel von 9 auf 9,50 Euro.Das Unternehmen habe am Sonntag einige erste und durchaus positive Ergebnisse aus den Gesprächen mit der Führung des Immobilienkonzerns TLG IMMOBILIEN zu einem möglichen Zusammenschluss vermeldet. Es werde nach jetzigem Stand ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle TLG IMMOBILIEN-Aktien geben, das Aroundtown durch die Ausgabe von neuen Aktien aus dem bereits genehmigten Kapital finanzieren könne. Die Ratio des Angebotspreises orientiere sich dabei an den EPRA-Substanzwerten der beiden Firmen. Aroundtown übernehme demnach die TLG in einem partnerschaftlichem Einvernehmen. Ein Business Combination Agreement (BCA) solle bis Jahresende vorliegen, ebenso wie die genauen Details des Übernahmeangebots.Der Deal mache in den Augen der Analysten von SRC Research Sinn und auch die Struktur des Deals sei in dieser Form richtig mit Aroundtown im Driver Seat als übernehmende Firma. Es entstehe der drittgrösste europäische Immobilienkonzern hinter Unibail-Rodamco und Vonovia, der sicher gute Chancen habe, zeitnah in den deutschen Dax Blue Chip Index einzuziehen. Die Synergiepotenziale lägen im operativen Geschäft, im Bereich der Senkung von Finanzierungskosten und im Bereich der schnelleren und effizienteren Umsetzung von Developments, gerade bei den aktuellen TLG Developments.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: