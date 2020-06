XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (04.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aroundtown: Erfolgreiche Bodenbildung - AktienanalyseDer Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) ist dank der Übernahme des kleineren Konkurrenten TLG sowie operativen Verbesserungen mit einem Gewinnsprung in das neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um 34 Prozent auf 278 Mio. Euro sei das für die Branche entscheidende operative Ergebnis FFO 1 im Auftaktquartal 2020 um ein Viertel auf 147,4 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das Unternehmen habe in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres die Coronavirus-Pandemie kaum zu spüren bekommen, habe es geheißen. Allerdings werde das nicht so bleiben: Das zweite Quartal werde wegen der Lockdowns und Reisebeschränkungen im Hotelbereich herausfordernd, weil sich Mietzahlungen im April und Mai verzögert hätten, so der Konzern.Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gebe Aroundtown daher weiterhin nicht. Zudem habe das Unternehmen entschieden, wegen der Corona-Pandemie für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten. Stattdessen wolle Aroundtown bis zu eine halbe Mrd. Euro in den Rückkauf eigener Aktien zu stecken. Damit wolle der Konzern bis zu 8,9 Prozent aller Aktien mit Stimmrechten zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm sei am Mittwoch gestartet und solle spätestens zum Jahresende abgeschlossen sein. Das freue auch die Anleger. Die Aktie sei auf Monatssicht um fast 20 Prozent nach oben geklettert. Die Bodenbildung nach dem heftigen Absturz im März sei damit gelungen. (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze Aroundtown-Aktie: