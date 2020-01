XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (24.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Bei Aroundtown und TLG IMMOBILIEN seien die Sorgen, die nach Bekanntwerden der Fusionspläne aufgekeimt seien, schon lange kein Thema mehr. Beide Immobilien-Aktien würden seit September 2019 wie an der Schnur gezogen nach oben laufen. Es komme allerdings auch nicht überraschend. Durch die Fusion entstehe eine führende paneuropäische Plattform für Gewerbeimmobilien mit einem Immobilienvermögen von über 25 Mrd. Euro. Operative Synergien (gemeinsame Zentrale, starke Überschneidungen der Portfolios, Kostenoptimierung auf Konzernkostenebene, Skaleneffekte) sowie Finanzierungseinsparungen aufgrund besserer Ratings sollten sich in den ersten fünf Jahren nach der Fusion auf 110 bis 139 Mio. Euro jährlich belaufen. Aroundtown, die als Käufer in der Fusion auftrete, wäre zudem ein Kandidat für den DAX. 2021 könnte es soweit sein."Der Aktionär" habe weiterhin TLG IMMOBILIEN auf der Empfehlungsliste, wobei es noch gleichgültig sei, ob man diese Aktie oder Aroundtown im Depot habe. Eine davon sollte es jedoch auf lange Sicht sein, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)