Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,55 EUR 0,00% (05.01.2018, 16:32)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (05.01.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1), senkt aber das Kursziel von 8,20 auf 8,10 Euro.Aroundtown (AT) habe ein Update der Geschäftsentwicklung veröffentlicht, das die aktuelle Wachstumsphase bestätige. Nach den neuen Run-Rates für Februar sei der Wert des Immobilienportfolios um 5,7% auf 9,3 Mrd. Euro gestiegen. Im Dezember seien es 8,8 Mrd. Euro gewesen. Die Nettokaltmiete für die Gewerbeimmobilien liege nun bei 9,0 Euro/m² mit einer Leerstandsquote von 9,4%. Die Nettomieteinnahmen-Run-Rate im Februar für das gewerbliche Portfolio betrage nun 512 Mio. Euro (Dezember: 485 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA liege bei 422 Mio. Euro. FFOPS I sei auf 0,37 Euro (Dezember: 0,36 Euro) gestiegen, was einer Rendite von 5,7% entspreche. Die jüngsten Betriebszahlen würden Acklins Prognose für Q1/18 übertreffen. Er habe seine Schätzungen für 2018 den stärker als erwarteten Kennzahlen angepasst. Dies ergebe ein Kursziel von 8,20 Euro (zuvor: 8,10 Euro).Ellis Acklin, Analyst von First Berlin, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aroundtown-Aktie bestätigt. (Analyse vom 11.12.2017)XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:6,545 EUR +0,69% (05.01.2018, 16:32)