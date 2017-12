XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,342 EUR +0,03% (01.12.2017)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:
A2DW8Z

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:
AT1

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (04.12.2017/ac/a/nw)



New York (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Aktienanalyst Julian Livingston-Booth von Goldman Sachs:

Julian Livingston-Booth, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöht sein Kursziel.

Der Analyst habe die Schätzungen für die künftigen Akquisitionen des Unternehmens nach oben revidiert. Sie seien wiederum der Schlüssel für die Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren.

Julian Livingston-Booth, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die Aroundtown Property-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel sei von 7,50 auf 7,80 Euro angehoben. (Analyse vom 04.12.2017)

Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:
6,407 EUR +0,50% (01.12.2017)