Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse des Analysten Alexander Potter von Piper Jaffray:Analyst Alexander Potter von Piper Jaffray empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Übergewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Unter allen konventionellen Bewertungsmaßstäben würden die Aktien von Tesla Inc. teuer aussehen. Der Kursverlauf könnte auch holprig sein, in Abhängigkeit von den Schlagzeilen rund um die Markteinführung des Model 3.Die Produkte von Tesla würden bei Verbrauchern und Aktionären gleichermaßen Begeisterung wecken. Dies sei ein Vorteil der nur schwer zu replizieren sei. In den Augen von Kunden, Angestellten und Investoren sei Tesla nicht bloß ein weiteres Unternehmen.Die Analysten von Piper Jaffray räumen ihre Sympathie mit den Argumenten der Bären ein (die rational seien). Allerdings spiele diese Sichtweise wohl keine Rolle. In vielfältiger Hinsicht scheine Tesla nach seinen eigenen Regeln zu spielen.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Tesla-Aktieanalyse den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 223,00 auf 368,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:295,35 Euro +0,37% (11.04.2017, 13:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:295,19 Euro +0,10% (11.04.2017, 14:05)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 313,38 +0,32% (11.04.2017, 14:12, vorbörslich)