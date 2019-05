Aber Präsident Macri stecke in einem Dilemma: wie könne er Vertrauen wiederherstellen, wenn die Leute davon ausgehen müssten, dass er ohnehin bald durch Cristina Fernandez de Kirchner ersetzt werde? Die Währungs- und Steuerdisziplin trotzdem aufrecht zu erhalten sei von größter Bedeutung, auch wenn die Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die Inflationsspirale zu durchbrechen. Sowohl die Zentralbank Argentiniens (BCRA) wie auch das Finanzministerium würden sich an die Regeln halten und seien darum bemüht, die Ziele des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bezug auf die Kontrolle der Geldmenge und den Primärüberschuss zu erfüllen. Die Regierung sollte in der Lage sein, bis Ende 2020 von den Ressourcen des IWF zu leben. Bis dahin sollten die US-Dollar-Reserven ausreichen, um den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ohne dass die Kapitalmärkte für zusätzliches Kapital angezapft werden müssten.



Situation bleibe offen



Man wisse nicht, wer die Wahlen gewinnen werde, aber die Situation habe sich im Vergleich zu vor einigen Wochen nur geringfügig verändert. Die Tatsache, dass Kirchner in den Umfragen jetzt etwas vor Macri liege, unterscheide sich nicht maßgeblich von der gegenteiligen Situation, die bis vor kurzem geherrscht habe. Die Lage werde in den nächsten sechs Monaten unbeständig bleiben. Bis zur Wahl könne vieles passieren, einschließlich einer taktischen Annäherung zwischen Macris Cambiemos und den gemäßigten Peronisten (z.B. Lavagna). Der leichte Vorsprung Kirchners spiegele die reduzierte Glaubwürdigkeit der Regierung wider, aber eine Trendwende sei durchaus noch möglich. Gleichzeitig sei nicht unbedingt gesagt, dass eine Präsidentin Kirchner mit den Auslandsschulden so in Zahlungsverzug geraten würde, wie es ihre Vorgänger im Jahr 2001 getan hätten.



Marktreaktion durch Anleger, die nicht in Argentinien hätten investieren sollten



Die Märkte seien vor allem deshalb in Panik, weil die Geschichte Argentiniens von einer Vielzahl negativer Vorfälle gekennzeichnet sei, die sich tendenziell immer verschlimmert hätten (z.B. der Ruf, ständig im Zahlungsverzug zu sein). Die aktuelle Reaktion des Marktes sei jedoch vor allem auf kognitive Dissonanzen von Anlegern zurückzuführen, die von Anfang an nicht in Argentinien hätten investieren sollen. Es würden nur Vermutungen darüber bleiben, wo der Markt seinen Tiefpunkt finden werde. Wahrscheinlich sei jedoch, dass der wahre Wert argentinischer Vermögenswerte erst sichtbar werde, sobald die schwachen Spieler aus dem Markt gedrängt worden seien.



Fazit: Für engagierte Investoren aus Schwellenländern, die in der Lage seien, lokale Entwicklungen zu beobachten und zu bewerten, sei das Chancen-Risiko-Profil Argentiniens attraktiv, wobei der Markt ein vielfältiges Spielfeld über alle Anlageklassen hinweg biete. (02.05.2019/ac/a/m)





