Linz (www.aktiencheck.de) - Argentinien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Südamerika, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Mai 2018 sei die Situation eskaliert und Präsident Macri habe den IWF um Hilfe gebeten. 50 Mrd. USD seien für drei Jahre bewilligt und kürzlich um weitere 7 Mrd. USD aufgestockt worden. Die Auszahlung sei an harte Sparmaßnahmen gebunden, die für Unmut in einer von Inflation und Armut gebeutelten Bevölkerung sorge. Der IWF schreibe beispielsweise vor, den Primärsaldo (Budget ohne Zinsaufwand) bis 2020 auf null abzubauen. Das werde ohne Einschnitte im Sozialsystem kaum möglich sein.Ein Lichtblick sei die Exportindustrie. Argentinische Landwirte würden 2018 einen Rekord bei Mais, Weizen und Rindfleisch erwarten. Die Landwirtschaft sei der größte Devisenbringer im Land. Langfristig könnten vorhandene Bodenschätze wie Lithium und Schiefergas für Deviseneinnahmen sorgen. Der aktuelle Verfall des Argentinischen Peso stütze die Exportindustrie und schaffe hier einen Wettbewerbsvorteil. Bei all den negativen Meldungen aus Argentinien sei das ein Silberstreif am Horizont. (04.10.2018/ac/a/m)