Die Diskussionen mit dem IWF hätten zu dem Rücktritt vom Luis Caputo als Zentralbankgouverneur geführt. Er sei von Guido Sandleris, einen Vertrauten des Finanzministers Nicolas Dujovne ersetzt worden. Sandleris habe seine Bereitschaft für die Erfüllung der mit dem IWF vereinbarten Maßnahmen bekräftigt. Der neue Zentralbankgouverneur habe die Aufgabe der direkten Inflationssteuerung bekannt gegeben. Die Währungshüter würden die gestiegene Inflation stattdessen indirekt über die Steuerung der Geldmenge bekämpfen wollen. Argentinien erhalte im erweiterten Programm vom Fonds zusätzliche 7,1 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil der Zahlungen werde vorgezogen und bereits im Laufe 2018 und 2019 ausgezahlt.



Die argentinische Währung habe in den Wochen vor der Einigung gegenüber dem US-Dollar deutliche Verluste verzeichnet. Seit der Einigung habe sie sich stabilisiert. Auch scheinen zuletzt die Reserven des Landes knapp unter der Marke von 50 Mrd. USD einen Boden gefunden zu haben, so die Analysten der DekaBank. Die fiskalische Konsolidierung und die Straffung der Geldpolitik würden den wirtschaftlichen Ausblick weiter eintrüben. Die argentinische Wirtschaft dürfte sowohl in diesem als auch und im kommenden Jahr eine Rezession verzeichnen. Die starke Währungsabwertung und die Senkung der Subventionen würden zu einem weiteren Anstieg der Inflation auf über 40% (August 2018: 35%) führen, bevor diese gegen Jahresende langsam zurückgehe. Präsident Macri setze nun radikale Maßnahmen um, die seine Wiederwahl im nächsten Jahr gefährden würden.



Die Stabilisierungsmaßnahmen nach Jahren der Misswirtschaft seien tiefgreifend gewesen. Die Abschaffung von Subventionen und die Freigabe der Währung hätten im vergangenen Jahr zunächst zu einer Rezession geführt. Nun sehe sich die Regierung zu tieferen Einschnitten gezwungen, die die Wirtschaft stark belasten würden. Diese Anstrengungen von Präsident Macri würden allerdings die Grundlage für stärkeres Wachstum in den kommenden Jahren bilden. Problematisch bleibe die Inflationsdynamik. Aufgrund der deutlichen Abschwächung der Währung und der Indexierung von Löhnen und Renten erfolge der Rückgang nur langsam.



Die Einschätzungen der Ratingagenturen lägen mit B2 (Moody‘s), B (Fitch) bzw. B+ (S&P) auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Bonitätsentwicklung Argentiniens sei seit der Einigung mit den Holdouts und der Durchführung von wichtigen Reformen im vergangenen Jahr zunächst positiv gewesen. Doch die Regierung verfüge über keine Mehrheit im Parlament, sodass der Ausblick für weitere Reformen von der Fähigkeit der Regierung abhänge, Oppositionsparteien zu überzeugen. Diese Fähigkeit hänge sehr stark von der Popularität des Präsidenten ab. In den vergangenen zwei Jahren habe die Regierung Anstrengungen unternommen, ein Liquiditätspolster zu schaffen und damit weniger anfällig für Marktturbulenzen zu sein. Der Einbruch des Pesos zeige jedoch, dass dies nicht gelungen sei. Die Zusammenarbeit mit dem IWF verringere das Risiko von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, aber erhöhe die Gefahr, dass Präsident Macri im Parlament und bei der Bevölkerung so stark an Unterstützung verliere, dass die Weiterführung des IWF-Programms gefährdet sei. (Ausgabe vom 17.10.2018) (19.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der argentinische Präsident Mauricio Macri und der IWF haben Ende September eine Einigung über eine Ausweitung des Hilfsprogramms erreicht, so die Analysten der DekaBank.Die Vereinbarung beinhalte eine weitere fiskalische Konsolidierung. So solle der Primärbudgetsaldo bereits im kommenden Jahr ausgeglichen sein. Im ursprünglichen Programm sei ein Primärdefizit von 1,3% des BIP vereinbart worden. Für das Jahr 2020 solle sogar ein Primärüberschuss in Höhe von 1% des BIP erwirtschaftet werden. Des Weiteren verpflichte sich die Zentralbank, die Interventionen zum Schutz der Währung auf ein Minimum zu beschränken.