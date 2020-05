Der US-Pharmawert Mylan (ISIN: NL0011031208, WKN: A14NYH, Ticker-Symbol: 6MY) (-3,5%) habe gestern im Rahmen der Erwartungen liegende Quartalsumsätze gemeldet und seine Ganzjahresprognose bestätigt. Der positive Covid-19-Einfluss auf das Q1-Umsatzwachstum sei mit 2% angegeben worden.



Die Hotelkette Marriott (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ) habe zwar ganz solide Q1-Erlöse (-6,6%) berichtet, da aber der April als der bisher schlechteste Monat im Hotelgewerbe bezeichnet worden sei (25% der Hotels geschlossen, erst langsame Erholung in China) und einer schwächer als erwarteten Profitabilität im Berichtsquartal sei die Aktie um 5,6% eingebrochen.



Tief in die roten Zahlen sei in Q1 Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) (-9,7%) geschlittert. Hier hätten v. a. die Shop-Schließungen und hohe Kosten beigetragen.



Heute würden in Europa u. a. Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) Quartalszahlen berichten. (12.05.2020/ac/a/m)





Mit Aufschlägen von bis zu 12,1% reagierte gestern die zuletzt ordentlich geprügelte Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf die Nachricht des Unternehmens, dass mit 1. Juli 2020 ein zusätzliches Mitglied in den Vorstand aufgenommen wird, welches sich explizit mit Compliance-Agenden befassen wird. Sehr schwach gewesen sei gestern ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) (-16,2%) in Folge der Ankündigung einer EUR 2 Mrd. schweren Kapitalerhöhung, um sich einen finanziellen Polster wegen der Covid-19-Pandemie zu verschaffen und gleichzeitig Schuldenabbau zu betreiben.