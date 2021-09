Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,915 EUR +0,56% (13.09.2021, 10:57)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,93 EUR -0,20% (13.09.2021, 11:06)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (13.09.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) und erhöht das Kursziel von 31 auf 32,50 Euro.ArcelorMittal habe in Q2 2021 angesichts eines weiter verbesserten wirtschaftlichen Umfelds die bereits gute operative Entwicklung des ersten Quartals 2021 nochmals übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die Nettoverschuldung habe weiter gesenkt werden können. Positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung dürften sich neben der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Krise insbesondere die weltweit zahlreichen Stützungs- und Konjunkturprogramme auswirken.Angesichts verbesserter Marktbedingungen sowie weiterer Kosteneinsparprogramme bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, seine Kaufempfehlung für die ArcelorMittal-Aktie bei einem von 31 auf 32,50 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 13.09.2021)(Analyse vom 13.09.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ArcelorMittal S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: