Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (16.04.2019/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Philip Gibbs von KeyBanc Capital MarketsPhilip Gibbs, Aktienanalyst von KeyBanc Capital Markets, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) im Sektorkontext eine Gleichgewichtung.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets äußern sich im Hinblick auf die organische und anorganische Pipeline von ArcelorMittal S.A. lobend und zeigen sich auch von den Anstrengungen zum Abbau der Verschuldung erfreut.Um aber die Früchte der strategischen Maßnahmen ernten zu können sei aber eine konsequente Umsetzung erforderlich. Mögliche Erträge dürften sich erst Mitte 2021 bemerkbar machen. Die makroökonomische Dynamik rechtfertige Zurückhaltung. Analyst Philip Gibbs geht in Schlüsselmärkten von einer Abschwächung des Nachfragewachstums aus. Auf kurze Sicht seien Katalysatoren für den Aktienkurs nur in begrenztem Umfang vorhanden.In ihrer ArcelorMittal-Aktienanalyse nehmen die Analysten von KeyBanc Capital Markets die Bewertung mit einem "overweight"-Rating auf.Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:20,38 EUR +1,44% (16.04.2019, 16:41)