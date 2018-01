ISIN ArcelorMittal-Aktie:

ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (31.01.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) unter die Lupe.Es laufe weiter rund in der Stahlbranche. ArcelorMittal habe heute starke Jahreszahlen vorgelegt. Der Weltmarktführer habe 2017 so viel verdient wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch beim Schuldenabbau sei der Konzern fast am Ziel angelangt. Erstmals nach zwei Jahren solle wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Die Aussicht auf steigende Stahlpreise sollte die weiterhin günstig bewertete ArcelorMittal-Aktie antreiben. Anleger könnten nach wie vor zugreifen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2018)