ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU0323134006



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A0M6U2



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRB



NYSE Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (20.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ioannis Masvoulas von RBC Capital:Ioannis Masvoulas, Aktienanalyst von RBC Capital, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, Nasdaq OTC-Symbol: AMSYF) und erhöht sein Kursziel.Trotz anhaltender Überkapazitäten sei der europäische Stahlsektor inzwischen wieder in einer deutlich besseren Verfassung, so der Analyst. Für ArcelorMittal habe er wegen des robusten Ausblicks seine Annahmen für das Betriebsergebnis 2017 um 10% angehoben. Das Wertpapier sei die beste Möglichkeit, um auf die Erholung in der europäischen Stahlbranche zu setzen.Ioannis Masvoulas, Aktienanalyst von RBC Capital, hat das Kursziel für die ArcelorMittal-Aktie von 9,30 auf 11,00 Euro erhöht und sein "outperform"-Rating bestätigt. (Analyse vom 20.02.2017)Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:8,67 EUR +1,26% (20.02.2017, 08:25)Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:8,533 EUR (17.02.2017)