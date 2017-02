Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen.

New York (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Eugene King, Aktienanalyst bei Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) nunmehr eine klare Kaufempfehlung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Stahlsektor äußern die Analysten von Goldman Sachs die Auffassung, dass sich die Outperformance der Aktienkurse im letzten Jahr in 2017 wiederholen dürfte.ArcelorMittal S.A. werde die Zahlen für 2016 am 10. Februar bekannt geben. Die Analysten von Goldman Sachs schätzen das Q4-EBITDA auf 1,41 Mrd. USD, während der Markt im Durchschnitt von 1,55 Mrd. USD ausgehe.Analyst Eugene King glaubt, dass ArcelorMittal einen positiven Ausblick für das laufende Jahr geben werde. Höhere Stahlpreise sollten sich auf der Gewinnebene niederschlagen. Vorläufige Urteile im Hinblick auf Import-Streitigkeiten könnten einen weiteren positiven Katalysator darstellen. Außerdem hätten sich die bilanziellen Sorgen seit der letzten Kapitalerhöhung verringert.Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:7,55 EUR +3,34% (02.02.2017, 17:35)