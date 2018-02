Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (21.02.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) unter die Lupe.Beim Thema Stahl mische sich die Politik immer wieder in die Wirtschaft ein. Aktuell würden die USA Strafzölle für Importe planen. Die EU wiederum erhebe bereits seit 2016 Strafzölle auf Einfuhren aus China. Eine langfristige Lösung für die Probleme und die Überkapazitäten sei das aber nicht.Der Weltmarktführer ArcelorMittal gelte als potenzieller Profiteur der US-Zölle. Die Luxemburger hätten auch durch Zukäufe eine starke Marktposition in den USA aufgebaut und müssten deshalb kaum Erzeugnisse importieren. Insgesamt laufe es in der Stahlbranche wieder rund. ArcelorMittal bleibe der Branchenfavorit. Die Aktie sei mit einem KGV von 9 günstig bewertet und berge viel Potenzial, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:28,37 EUR -1,85% (21.02.2018, 16:02)