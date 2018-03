Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 36 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 02.03.2018 38 Buy Merrill Lynch Cedar Ekblom 20.02.2018 33 Buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 19.02.2018 - Buy Goldman Sachs Eugene King 19.02.2018 36 Overweight J.P. Morgan Fraser Jamieson 12.02.2018 32 Kaufen LBBW Jens Münstermann 06.02.2018 30 Hold CFRA Ahmad Halim 06.02.2018 29 Halten Nord LB Holger Fechner 02.02.2018 31 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.02.2018

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

26,555 EUR -4,17% (02.03.2018, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

26,515 EUR -4,23% (02.03.2018, 15:44)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (02.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38 oder 29 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 31.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht. Der Konzern hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage so viel verdient wie seit vielen Jahr nicht mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund ein Drittel auf 8,4 Mrd. USD (6,75 Mrd. Euro). Der Umsatz wuchs um zirka ein Fünftel auf knapp 69 Mrd. USD zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,6 Mrd. USD nach 1,8 Mrd. USD im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Merrill Lynch. Die US-Investmentbank hat den Titel von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und ein Kursziel von 38,00 Euro angegeben. Nach dem chinesischen Neujahresfest sollte die Stahlnachfrage das Angebot übersteigen, so Analyst Cedar Ekblom in einer Branchenstudie vom 20.02.2018. Von Handelsbeschränkungen durch die USA könnte ArcelorMittal anders als Salzgitter profitieren.Die niedrigste Kursprognose kommt dagegen von der Nord LB. Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, hat in einer Aktienanalyse vom 02.02.2018 das Wertpapier von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und sein Kursziel von 31,00 auf 29,00 Euro reduziert - angesichts zu erwartender moderaterer Gewinnsteigerungsraten und der guten Kursentwicklung in den letzten Monaten. ArcelorMittal habe mit den Q4-Zahlen die geäußerte Zuversicht für H2/2017 bestätigt. Im Gesamtjahr habe der Konzern von den gestiegenen Marktpreisen für Stahlprodukte, einer höheren Nachfrage und seinen Kostensenkungsprogrammen profitiert. Zwar würden nach wie vor konkrete Ziele fehlen, doch werde auf der Basis der als günstig eingestuften Rahmenbedingungen ein positiver Ausblick auf 2018 abgegeben, so Fechner.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: