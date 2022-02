Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Overweight Barclays Tom Zhang 04.02.2022 46,00 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 04.02.2022 43,00 Buy Jefferies Alan Spence 04.02.2022 33,00 Neutral Goldman Sachs Jack O'Brien 26.01.2022 33,00 Buy UBS Andrew Jones 23.01.2022 41,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 18.01.2022 46,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 10.01.2022 32,50 Kaufen Nord LB Holger Fechner 09.12.2021 30,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 18.11.2021

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

29,35 EUR -0,68% (09.02.2022, 17:44)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

29,44 EUR +1,08% (09.02.2022, 17:35)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (09.02.2022/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 46,00 oder 30,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 10.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Luke Nelson, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Studie vom 04.02.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 46,00 Euro belassen. Die Aktie stehe zudem auf der "Analyst Focus List" von J.P. Morgan. Der Stahlkonzern dürfte am 10. Februar mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertreffen, so der Analyst. Zudem dürfte das Aktienrückkaufprogramm aufgestockt werden.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 18.11.2021 von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 31,00 Euro auf 30,00 Euro reduziert. Das Q3-Zahlenwerk habe ergebnisseitig den Analystenerwartungen erneut deutlich (aber EBITDA leicht/moderat unter dem Marktkonsens) übertroffen. Das Q3-EBITDA sei das Beste seit mehr als einer Dekade gewesen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.2021) hätten sich weiter verbessert. Es sei ein fünftes Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 1 (zum Vergleich Nr. 1 bis 4: 4,2) Mrd. USD) gestartet worden (viertes Aktienrückkaufprogramm am 16.11. abgeschlossen).Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 12,51 (alt: 10,00) USD; EPS 2022e: 8,70 (alt: 6,25) USD). Demnach erwarte er nach wie vor einen deutlichen Ergebnisrückgang im kommenden Geschäftsjahr (ggü. 2021e). Jedoch seien die Bewertungskennzahlen (auf 2022er Basis) nach Erachten des Analysten dennoch attraktiv (u.a. KGV: 3,5; KBV: 0,5).ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einenBlick: