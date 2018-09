Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32,00 Kaufen LBBW Jens Münstermann 30.08.2018 30,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 14.08.2018 35,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 08.08.2018 - Outperform Credit Suisse Michael Shillaker 08.08.2018 37,00 Buy S&P Capital IQ Wan Nurhayati 03.08.2018 40,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 02.08.2018 39,00 Buy Jefferies Seth Rosenfeld 01.08.2018 25,00 Sell UBS Carsten Riek 01.08.2018 41,00 Buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 01.08.2018 37,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 01.08.2018 38,00 Buy Goldman Sachs Eugene King 01.08.2018

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

26,085 EUR +0,71% (03.09.2018)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

25,955 EUR (03.09.2018)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (04.09.2018/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 41,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 01.08.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 16% auf knapp 20 Mrd. USD. Der operative Gewinn (EBITDA) wuchs um mehr als 45%auf fast 3,1 Mrd. USD. Mit beiden Kennziffern übertraf der Konzern die Schätzungen der Analysten. Unter dem Strich konnte ArcelorMittal knapp 1,9 Mrd. USD Gewinn einstreichen, ein Jahr zuvor waren es noch 1,32 Mrd. USD gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank: Ingo-Martin Schachel, Aktienanalyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Analyse vom 01.08.2018 das "buy"-Votum und das Kursziel von 41,00 bestätigt. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen und auch der Ausblick zeuge von Zuversicht, so der Analyst. Überraschend sei, dass die Schwellenländer unerwartet gut abgeschnitten hätten.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von der UBS. Carsten Riek hat die Aktie in einer Aktienanalyse vom 01.08.2018 mit dem Votum "sell" und einem Kursziel von 25,00 Euro bewertet. Die Zahlen seien exzellent ausgefallen, so der Analyst. Er rechne jedoch für die zweite Jahreshälfte mit einer schwindenden Gewinndynamik.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: