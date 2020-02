Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,00 Verkaufen Nord LB Holger Fechner 19.02.2020 16,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 07.02.2020 29,00 Outperform Credit Suisse Carsten Riek 07.02.2020 17,00 Neutral Oddo BHF Alain William 07.02.2020 18,00 Buy UBS Myles Allsop 07.02.2020 21,00 Buy Goldman Sachs Eugene King 06.02.2020 20,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 06.02.2020 19,00 Buy Jefferies Alan Spence 06.02.2020

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

15,538 EUR +0,03% (20.02.2020, 08:00)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

15,526 EUR -0,27% (19.02.2020)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (20.02.2020/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 oder 12,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 06.02.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Februar zu entnehmen ist, hätten eine schwache Nachfrage, sinkende Preise und hohe Abschreibungen dem Stahlkonzern im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich habe das Minus 2019 rund 2,5 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe ArcelorMittal noch einen Gewinn von mehr als 5 Mrd. USD erzielt. Im vierten Quartal habe ArcelorMittal den Nettoverlust ausgeweitet - von 539 Mio. auf knapp 1,9 Mrd. USD. Der Konzern sehe jedoch erste Anzeichen, dass sich der Nachfragerückgang zu stabilisieren beginne, so das Unternehmen und habe dabei auch auf die inzwischen niedrigen Lagerbestände bei Kunden hingewiesen. Für das neue Geschäftsjahr habe ArcelorMittal weitere Einsparungen angekündigt, die eine Mrd. USD erreichen könnten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Carsten Riek, Analyst der Credit Suisse, den Titel am 07.02.2020 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 27,00 auf 29,00 Euro angehoben. Seines Erachtens nach sei der Aktienkurs nach der Zahlenvorlage am Freitag vor allem wegen der starken Entwicklung des freien Cashflows gestiegen und wegen des Ziels einer Nettoverschuldung 2020 von 7 Mrd. USD. Mit Blick auf den sich verbessernden fundamentalen Ausblick halte er dieses Ziel für erreichbar.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt der NORD LB. Analyst Holger Fechner hat den Titel in einer Analyse vom 19.02.2020 angesichts des derzeit eingetrübten konjunkturellen Umfelds weiterhin mit dem Votum "verkaufen" bewertet. Das Kursziel laute unverändert 12,00 Euro. Der weltgrößte Stahlkonzern habe im GJ 2019 unter einem für Stahlhersteller herausfordernden Marktumfeld gelitten, so der Analyst. Trotzdem habe die Verschuldung weiter auf den immerhin niedrigsten Stand seit der Fusion gesenkt werden können. Auf dieser Basis solle der HV überraschend eine Erhöhung der Dividende vorgeschlagen werden. Im GJ 2020 würden nach einem "harten Jahr" Anzeichen für eine Stabilisierung der Marktlage gesehen und auf die niedrigen Lagerbestände der Kunden verwiesen. Die Kostensenkungsmaßnahmen würden fortgesetzt. Positiv sei auch die Neupositionierung in dem schnell wachsenden indischen Stahlmarkt zu bewerten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?