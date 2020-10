Bonn (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenschluss legte der US-Dollar sowohl gegenüber dem Euro als auch handelsgewichtet auf breiter Front zu, so die Analysten von Postbank Research.



Gestärkt worden sei die als "sicherer Hafen" geltende US-Währung dabei nicht nur von der Ankündigung, dass US-Präsident Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die Unsicherheit an den Märkten sei auch durch weiterhin fehlende Fortschritte bei den Verhandlungen zum nächsten US-Fiskalpaket verstärkt worden. Zudem sei der Euro durch den geringen Preisdruck in der Eurozone unter Druck geraten. Mit minus 0,3 Prozent habe die Inflationsrate im September die Konsenserwartungen enttäuscht und den zweiten Monat in Folge einen negativen Wert aufgewiesen.



Der Greenback habe wiederum weiteren Rückenwind vom letzten US-Arbeitsmarktbericht vor den Präsidentschaftswahlen erhalten. Dabei sei zwar die Zahl der außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffenen Stellen mit 661.000 leicht niedriger als erwartet gewesen. Lasse man allerdings die Beschäftigung im öffentlichen Sektor außer Acht, dann sei die Anzahl der neuen Stellen mit 877.000 besser als prognostiziert gewesen. Die Arbeitslosenquote sei auf 7,9 Prozent zurückgegangen. Damit seien acht der neun vergangenen Arbeitsmarktberichte besser ausgefallen als zuvor erwartet. (05.10.2020/ac/a/m)



