Aramco sei 1933 als California-Arabian Standard Oil Company gegründet worden. 1988 habe die saudische Regierung die Firma unter dem Namen Saudi Arabian Oil Company oder Saudi Aramco in einen Staatskonzern verwandelt. Sitz sei Dhahran im Osten Saudi-Arabiens. Ende 2018 seien die nachgewiesenen Erdölvorkommen Aramcos nach eigener Aussage fünfmal größer gewesen als die der fünf großen internationalen Ölkonzerne, also ExxonMobil, Shell, BP, Chevron und Total.



Aramco habe seinen Prospekt für den Börsengang vor einer Woche veröffentlicht. Demnach könnten Privatanleger die Aktien seit (diesem) Sonntag bis zum 28. November zeichnen, institutionelle Anleger hätten bis 4. Dezember Zeit für ihre Order. Unter institutionellen Anlegern könnten etwa Ölkonzerne aus China oder anderen Ländern sein. So habe die Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt unter Berufung auf Insider berichtet, dass chinesische Staatskonzerne gemeinsam zwischen fünf und zehn Milliarden Dollar in Aramco-Aktien investieren könnten. (Analyse vom 18.11.2019)



Kurzprofil Aramco:



Aramco (ISIN: NET0000ARCO1, WKN: ARCO11) ist die größte Erdölfördergesellschaft der Welt mit Unternehmenssitz im saudi-arabischen Dhahran. (18.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aramco-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Beim womöglich größten Börsengang der Geschichte muss der saudische Ölriese Aramco (ISIN: NET0000ARCO1, WKN: ARCO11) bei der angestrebten Bewertung Abstriche machen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Angesichts der am Sonntag von dem Konzern bekannt gegebenen Preisspanne von 30 bis 32 Riyal (8,00 bis 8,53 US-Dollar) je Aktie würde es Aramco auf einen Gesamtwert von 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar (1,45 bis 1,54 Billionen Euro) bringen. Von der ursprünglich erhofften Bewertung des Staatskonzerns von mehr als zwei Billionen Dollar habe sich Saudi-Arabien damit indes entfernt - möglicherweise auch mit Blick auf Sorgen von Investoren angesichts schwankender Ölpreise sowie Angriffe auf Ölanlagen und -tanker in vergangenen Monaten.Aramco wolle 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen, wie das Unternehmen am Sonntag mitgeteilt habe. Damit könnte Aramco bis zu 25,6 Milliarden Dollar (derzeit rund 23 Milliarden Euro) einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen, den derzeit die chinesische Handelsplattform Alibaba mit Einnahmen von 25 Milliarden Dollar halte. Der Ölkonzern würde auch die US-Technologiekonzerne Microsoft sowie Apple an der Börse als wertvollste Firmen ablösen, deren Marktwert bei jeweils rund 1,1 Billionen Dollar lägen.