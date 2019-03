Tradegate-Aktienkurs Aqua Metals-Aktie:

3,47 EUR +9,12% (13.03.2019, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Aqua Metals-Aktie:

3,85 USD +1,58% (13.03.2019, 16:01)



ISIN Aqua Metals-Aktie:

US03837J1016



WKN Aqua Metals-Aktie:

A14X9L



Ticker-Symbol Aqua Metals-Aktie:

AQK



NASDAQ Ticker-Symbol Aqua Metals-Aktie:

AQMS



Kurzprofil Aqua Metals Inc.:



Aqua Metals (ISIN: US03837J1016, WKN: A14X9L, Ticker-Symbol: AQK, NASDAQ Ticker-Symbol: AQMS) ist ein Unternehmen aus den USA, das sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten beim Recycling von Blei engagiert. Es produziert und verkauft Hartblei, Bleiverbindungen und Kunststoffe. (13.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aqua Metals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aqua Metals (ISIN: US03837J1016, WKN: A14X9L, Ticker-Symbol: AQK, NASDAQ Ticker-Symbol: AQMS) unter die Lupe.Der Batterien-Markt sei in den letzten Jahrzehnten zu einem Multimilliarden-Geschäft gereift. Seit jeher stelle sich dabei die Frage: Wie würden sich Batterien optimal und kostengünstig recyclen lassen? Eine revolutionäre Methode für Bleibatterien sei offenbar einem US-Small Cap geglückt. Der Kurs kenne zurzeit kein Halten mehr.Bleibatterien, die neben dem Kfz (vor allem als Starterbatterien und Energiespeicher) auch in mannigfaltigen anderen Kontexten zum Einsatz kämen, seien Akkumulatoren, bei der die Elektroden aus Blei bzw. Bleidioxid und der Elektrolyt aus verdünnter Schwefelsäure bestehe. 96% aller wiederaufladbaren Batterien seien bleibasiert. Ökologisch von Vorteil: Bleibatterien seien grundsätzlich die einzigen, die zu 100% recyclebar seien. Und die Umweltauflagen zum Verbrauch von Rohstoffen würden für Unternehmen weltweit immer weiter verschärft. Der Druck hin zu effizienten Recyclingmethoden steige entsprechend. Dies in die Tat umzusetze, sei allerdings seit jeher eine große Herausforderung. Mit der "AquaRefining"-Technologie des US-Small Caps Aqua Metals (Marktkapitalisierung: 168 Millionen US-Dollar) solle das nun erreicht werden.Das kleine Unternehmen aus Alameda/Kalifornien sei damit in 2017 zu ersten Umsätzen von rund zwei Millionen US-Dollar gekommen, die sich im letzten Jahr verdoppelt hätten. Das Unternehmen befinde sich nun in der Ramp Up-Phase und plane gigantisches Wachstum: Bis 2022 solle der Umsatz auf 150 Millionen US-Dollar explodieren. In Anbetracht der angepeilten Margen (EPS 2021e: 0,88 USD) wäre selbst beim aktuellen Kurs von 3,80 US-Dollar dann noch erheblicher Spielraum für Kurszuwächse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aqua Metals-Aktie: