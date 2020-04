Deutschland und die Niederlande würden sich weiterhin vehement gegen Eurobonds wehren. Trotz der Krise habe der Solidaritätsgedanke in diesen Ländern keine Chance - was dazu führe, dass sich Bürger etwa in Italien zu Recht von der EU im Stich gelassen fühlen würden. Wenn die politischen Entscheidungsträger in Berlin und den EU-Kernländern nicht aufwachen würden, sei zu befürchten, dass die Euroskepsis in diesen Ländern erneut aufflamme.



Anders als in westlichen Industrieländern bleibe der Handlungsspielraum für viele Schwellenländer begrenzt. Besonders Staaten mit defizitären Haushalten, schwacher Ertragslage und hoher Abhängigkeit von ausländischem Kapital seien anfällig. Zusätzlich könnten Forderungen nach einer Aussetzung von Teilen der Schuldendienstzahlungen Anleger verunsichern.



An den Devisenmärkten hätten die Interventionen der US-Notenbank (FED) dazu beigetragen, die Volatilität zu verringern. Die Währungen der Schwellenländer seien nach starken Abflüssen unter Druck geraten. Die Währungen der ölexportierenden Länder würden durch den anhaltenden Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien, der zu neuen Tiefstständen beim Ölpreis geführt habe, ebenfalls stark beeinträchtigt. Weil die USA auf eine Stabilisierung des Ölpreises hoffen würden, dürfte aufgrund der aktuellen Interventionen von Donald Trump in den nächsten ein bis zwei Wochen eine Einigung erzielt werden. Sie dürfte Russland am meisten zugutekommen - und zu einer Lockerung der Sanktionen gegen das Land führen.



Wer werde die Rechnung für die Folgen der Corona-Krise bezahlen? Wenn Staaten der Wirtschaft und den Verbrauchern mit gigantischen Stützungsmaßnahmen beispringen würden, würden die Kosten dafür wahrscheinlich vor allem künftigen Generationen aufgebürdet. Um die Schuldenlasten auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, könnten vor allem Sparer, die schon heute unter finanzieller Repression leiden würden, in Zukunft noch stärker zur Kasse gebeten werden (03.04.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - 30 Prozent Wachstumseinbußen sind in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten - und die Sorge vor möglichen neuen Infektionswellen bleibt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Der Punkt des maximalen wirtschaftlichen Stresses werde wahrscheinlich im April erreicht. Danach dürften sich die Aussichten verbessern. Zuvor dürften die Aktienkurse jedoch weitere Tiefs ausloten, denn in den USA stehe die Epidemie-Entwicklung noch vor ihrem Höhepunkt. Bei Staatsanleihen in der Euro-Peripherie und bei Investment-Grade-Anleihen dürfte das Schlimmste hinter uns liegen: Beide Anleiheklassen würden von den Kaufprogrammen der Zentralbanken profitieren.